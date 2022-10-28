ЦБ получил около 300 жалоб по вопросам кредитных каникул для мобилизованных

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Центробанк РФ получил около 300 жалоб на банки по вопросам кредитных каникул для мобилизованных граждан, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, ведется постоянная работа с банками, направленная на то, чтобы кредитные организации с пониманием относились к предоставлению таких каникул.

"Конечно, нам поступают звонки, жалобы. Всего около 300 штук таких обращении поступило в наши call-центры. Там есть просто вопросы для понимания, как работает этот механизм. Но по каждому случаю нарушений прав мы, конечно, будем реагировать и проводить соответствующие работы с банками для того, чтобы этот механизм работал наиболее эффективным способом", – подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ также добавила, что выплаты в рамках СВО не повлияют на инфляцию в России в целом.

Ранее правительство России приняло решение о введении отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных граждан. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отсрочка будет действовать три месяца после завершения военной службы по мобилизации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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