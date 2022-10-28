В ЦБ рассказали о влиянии частичной мобилизации на инфляцию в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Центробанке РФ рассказали, как частичная мобилизация повлияет на инфляцию в стране. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

"По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев", – отмечается в материале.

Однако в регуляторе предупредили, что потом настанет период, когда эффект от мобилизационных мероприятий будет проинфляционным за счет усиления ограничений на стороне предложения.

Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк РФ получил около 300 жалоб на банки по вопросам кредитных каникул для мобилизованных граждан.

По ее словам, сейчас ведется постоянная работа с банками, направленная на то, чтобы кредитные организации с пониманием относились к предоставлению таких каникул.

В пятницу, 28 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу объявил на встрече с Владимиром Путиным, что мероприятия по частичной мобилизации в РФ завершились.



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