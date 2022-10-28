Экономист высказался о ценах на товары первой необходимости в будущем

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал рассказал о ценах на товары первой необходимости в будущем. По его словам, продукты подорожали, но рынок успевает реагировать на внешние факторы и изменяет стоимость с опорой на платежеспособность россиян. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Несмотря на то, что FMCG-товары несколько повысились в цене, государство приняло различные меры по их сдерживанию, поэтому каждая категория на данный момент полностью обеспечена соответствующим спросом и стабильного роста цен не стоит ожидать в этом направлении", – рассказал Сигал.

Он пояснил, что в ближайшем будущем на цены также будет оказывать влияние изменение потребительского поведения. Так, товары народного потребления и среднюю продуктовую корзину не сильно затронет корреляция рынка.

"Последний успевает реагировать на внешние сигналы, снижая цены с опорой на фактор платежеспособности граждан", – добавил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что инфляция в стране снизилась до 13,5%. Глава государства отметил, что данный показатель ниже, чем во многих европейских странах. Так, в Германии инфляция находится на уровне 10,9%, в Нидерландах – 17,1%, в Латвии – 22,4%, в Литве – 22,5%, в Эстонии – 24,2%.

При этом потребительский спрос в РФ остается слабым, на это следует обратить особое внимание, указал президент. Он также поручил обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики в стране.

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