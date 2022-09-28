Недельная инфляция составила 0,08% – Росстат

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Впервые с начала июля в России зафиксирована недельная инфляция, она составила 0,08% в период с 20 по 26 сентября, свидетельствуют данные Росстата.

Рост цен с начала текущего года составил 10,32%. Индекс потребительских цен за указанный период составил 100,08%, с начала сентября – 99,93%, с начала года – 110,32%.

Росстат отметил рост в среднем на 0,5% стоимости плодоовощной продукции с 20 по 26 сентября. Так, огурцы подорожали на 7,2%, помидоры – на 4,7%, бананы – на 2,5%, капуста – на 0,1%. При этом стоимость яблок снизилась на 3,3%, лука – на 3,2%, моркови – на 1,5%, картофеля – на 0,2%, свеклы – на 0,1%.

По данным ведомства, за указанный период сахар и гречка стали наиболее подешевевшими продуктами – их цена снизилась на 1,68 и 1,34% соответственно. В то время как пшено потеряло в стоимости 0,47%, соль – 0,29%, рис – 0,22%, пшеничная мука и сливочное масло – 0,17 и 0,15%.

Больше всего цены с 20 по 26 сентября выросли на яйца (+0,84%), полукопченые и варено-копченые колбасы (+0,65%), фруктово-ягодные (0,47%) и мясные консервы для детского питания (+0,39%), вареную колбасу (+0,39%), макаронные изделия (+0,28%), овощные консервы для детского питания (+0,26%). В ведомстве также отметили подорожание на 0,2% свинины, маргарина, творога, сыров, шоколадных конфет, печенья, хлеба из пшеничной муки различных сортов, на 0,1% – говядины, баранины, стерилизованного молока, сметаны, сухих молочных смесей для детского питания, ржаного хлеба и вермишели.

Росстат также сообщил о подорожании спичек на 0,89%, шампуней – на 0,68%, зубной пасты – на 0,58%, туалетного мыла – на 0,4%, стирального порошка – на 0,35%, хозяйственного мыла – на 0,27%. При этом зубные щетки потеряли в стоимости 0,2%, детские подгузники и сухие корма для домашних животных – 0,1%.

Кроме того, отмечается рост цен на 1,18% на электропылесосы и на 0,29% – на телевизоры, притом что смартфоны теряют в цене 0,49%. Стоимость отечественных легковых автомобилей увеличилась на 0,03%, на иностранных – на 0,05%. Цены на бензин остались практически без изменений, на дизельное топливо выросли на 0,2%.

В ведомстве зафиксировали рост цен на мазь "Левомеколь", противовирусный "Эргоферон", анальгин, поливитамины и препарат от кашля "Ренгалин".

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что годовая инфляция в РФ за первые шесть месяцев 2023 года может на время упасть ниже цели в 4%.

Глава регулятора отметила, что если сравнить цены потребительских товаров и услуг в марте и апреле будущего года с ценами аналогичного периода этого года, когда наблюдался сильный спрос и поднятие цен, то по среднему арифметическому выйдет низкий показатель.



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