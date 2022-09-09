Годовая инфляция в РФ в августе замедлилась до 14,3%

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Годовая инфляция в России в августе этого года замедлилась до 14,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что в июле этот показатель составлял 15,1%. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,52%.

В Росстате также отметили:

продовольственные товары в августе подешевели на 1,36% по сравнению с июлем и подорожали на 15,77% в годовом выражении;

непродовольственные товары подешевели на 0,05% в месячном выражении и подорожали на 15,51% по сравнению с августом 2021 года;

стоимость услуг выросла на 0,05% к августовскому показателю и на 10,45% в годовом выражении.

Ранее Владимир Путин сообщил , что к концу 2022 года уровень инфляции в РФ может составить около 12%. Он добавил, что, по мнению экспертов, ко второму кварталу следующего года она выйдет к целевому уровню, составив 4%.

В свою очередь, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков объяснил, что достижение 12% инфляции к концу 2022 года в РФ будет связано с дефляцией в последующие месяцы.

Экономист отметил, что 2022 год может стать первым, когда инфляция в РФ окажется ниже, чем в странах Европы. По его словам, перспективы на 2023 год ожидаются "более широкие".

Он также отметил, что состояние экономики нормализуется и это видно по многим секторам.

