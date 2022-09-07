Инфляция в РФ немного превышает 14%, но есть тенденция к снижению – Путин

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Годовая инфляция в России немного превышает 14%, однако есть тенденция к снижению, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Он привел данные Минэкономразвития, согласно которым инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 14,31% на 29 августа с 14,6% неделей ранее.

"Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция, она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. У нас она сейчас где-то 14% с небольшим – я еще об этом поговорю, но тенденция – в отличие от западных экономик – на снижение. Там – на подъем, у нас – на снижение", – сказал президент.

Он предположил, что по итогам года уровень инфляции в России может быть около 12%. Также он добавил, что, по мнению экспертов, ко второму кварталу следующего года она выйдет к целевому уровню, составив 4%.

Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

Вместе с Владимиром Путиным 7 сентября в пленарной сессии ВЭФ будут участвовать председатели кабминов Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Также на мероприятие прибудут председатель Временного правительства, главнокомандующий ВС Мьянмы Мин Аун Хлайн и руководитель постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу.