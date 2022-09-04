Кремль назвал имена иностранных гостей на ВЭФ

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Председатели кабминов Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ будут участвовать в пленарной сессии Восточного экономического форума 7 сентября вместе с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что также на мероприятие прибудут председатель Временного правительства, главнокомандующий ВС Мьянмы Мин Аун Хлайн и руководитель постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу.

Дистанционно к участникам присоединятся глава индийского правительства Нарендра Моди и глава кабмина Малайзии Исмаил Сабри Якоб.

"В течение дня также запланированы двусторонние встречи В. В. Путина с зарубежными лидерами, приглашенными на ВЭФ-2022. Имеется в виду обменяться мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", – сообщили в Кремле.

Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков отмечал, что на Восточный экономический форум в РФ приедут делегации из недружественных стран, в частности Южной Кореи и Японии.

Чекунков подчеркивал, что для Сеула и Токио сотрудничество с Москвой – это судьба из-за соседства друг с другом, а также сильных экономических и исторических связей.

Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

