Кремль назвал имена иностранных гостей на ВЭФ

Фото: kremlin.ru
Председатели кабминов Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ будут участвовать в пленарной сессии Восточного экономического форума 7 сентября вместе с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что также на мероприятие прибудут председатель Временного правительства, главнокомандующий ВС Мьянмы Мин Аун Хлайн и руководитель постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу.
Дистанционно к участникам присоединятся глава индийского правительства Нарендра Моди и глава кабмина Малайзии Исмаил Сабри Якоб.
"В течение дня также запланированы двусторонние встречи В. В. Путина с зарубежными лидерами, приглашенными на ВЭФ-2022. Имеется в виду обменяться мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня", – сообщили в Кремле.
Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков отмечал, что на Восточный экономический форум в РФ приедут делегации из недружественных стран, в частности Южной Кореи и Японии.
Чекунков подчеркивал, что для Сеула и Токио сотрудничество с Москвой – это судьба из-за соседства друг с другом, а также сильных экономических и исторических связей.
Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
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