Россия предложит Китаю создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский

Фото: depositphotos/denisismagilov

Минвостокразвития РФ предложит китайской стороне создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский. Об этом заявил глава российского министерства Алексей Чекунков.

"Пожалуй, одним из интересных амбициозных проектов является идея создания на острове Большой Уссурийский нового пограничного кластера, который мог бы стать зоной свободной торговли между Россией и Китаем, зоной обмена товарами, таким международным ТОРом", – приводит его слова РИА Новости.

С 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета состоится Восточный экономический форум. Участие в мероприятии примет делегация КНР.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что рост торгового оборота между Россией и Китаем в текущем году достиг колоссальных темпов.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в скором времени экономические связи РФ и Китая будут развиваться еще быстрее. В том числе в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. По словам дипломата, большинство проектов с КНР осуществляется именно в этих регионах.