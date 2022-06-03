Лидер КНР поручил найти пути финансовой поддержки РФ без нарушения санкций Запада – СМИ

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поручил найти способы финансово поддержать Россию в обход санкций Запада. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
"То, что пытается сделать Китай, – это быть с Россией, публично заявлять о своем нейтралитете и не подвергаться финансовой опасности. Многие из этих целей противоречивы", – приводятся в материале слова собеседника издания в американской администрации.
Также авторы статьи заявили о якобы имевших место консультациях Москвы и Пекина, где стороны обсуждали возможные меры поддержки РФ, в частности, выполнения "торговых обязательств".
Ранее сообщалось, что Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на проект резолюции Соединенных Штатов об усилении санкций против КНДР. Все остальные члены СБ Организации Объединенных Наций – США, Великобритания, Франция, Индия, Бразилия, Ирландия, Мексика, Кения, Гана, Албания, Габон, Норвегия и ОАЭ – поддержали документ.
До этого в Китае заявили, что антироссийские санкции и ситуация на Украине спровоцировали крупнейший со времен Второй мировой войны продовольственный кризис в Европе, где растут цены на продукты питания после остановки поставок пшеницы и кукурузы из России и Украины. Отмечалось, что европейцы начали переживать, что не смогут обеспечить себе трехразовое питание.
Эксперты считают, что рекордная инфляция в Европе и США может растянуться на годы
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