Санкции Запада против РФ парализовали экономическую систему – глава МИД Мали

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Санкции Запада против России парализовали экономическую систему, что уже ударило по бедным странам, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
"Сегодня мы не можем найти пшеницу на рынке, потому что Украина и Россия являются крупнейшими производителями пшеницы в мире. А в бедных странах как раз активно потребляют пшеницу", – отметил Диоп.
Он подчеркнул, что любые санкции только усложняют ситуацию. Глава МИД Мали добавил, что даже поток гуманитарной помощи не улучшит ситуацию, так как международные экономические и торговые связи сильно нарушены.
"По статистике, которую нам предоставляют международные организации, проблемы в области продовольственной безопасности провоцируют гораздо больше жертв по сравнению с террористическими атаками", – отметил Диоп.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что государства Запада в ходе заседания Совбеза ООН пытались снять с себя ответственность за продовольственный кризис и возложить вину за это на РФ.
Также замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что следует обратить внимание на весь комплекс причин, вызвавших нынешний продовольственный кризис. Дипломат подчеркнул, что призыв ООН открыть доступ к портам на Украине необходимо рассматривать комплексно и двусторонне.
В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19. По его словам, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине.
Кроме того, комментируя вопрос смягчения санкций в ответ на пропуск судов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ограничения вводила не Москва, поэтому этим вопросом должны заняться США и европейские страны. Песков при этом подчеркнул, что ситуация действительно складывается непростая, однако это не вина России.
Продовольственный кризис не разрешить без удобрений из РФ и зерна из Украины – генсек ООН
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