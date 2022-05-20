Лавров заявил о намерении Запада обвинить РФ в продовольственном кризисе

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Государства Запада в ходе заседания Совбеза ООН пытались снять с себя ответственность за продовольственный кризис и возложить вину за это на РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мали Абдулайе Диопом.
"Разумеется, мы говорили о ситуации на Украине и вокруг нее, в том числе в контексте вчерашнего заседания Совета Безопасности ООН по вопросам продовольственной безопасности в мире, где западные страны в очередной раз пытались все свалить с больной головы на здоровую и пытались утверждать, будто бы кризис, который, по большому счету, создан исключительно их стараниями, имеет корни только в кризисе, который сейчас наблюдается вокруг Украины, обвиняя во всем, конечно, Россию", – цитирует Лаврова ТАСС.
В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что виноватыми в грядущих мировых кризисах являются Соединенные Штаты, Канада, Швейцария, Австралия, Япония и ряд других государств.
По мнению же посла России в США Анатолия Антонова, продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические действия коллективного Запада, усугубленные последствиями коронавирусной эпидемии. При этом, по его словам, трудности появились задолго до начала специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР.
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