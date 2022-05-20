Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

02:59

Эксперт заявил, что обострение ситуации на Украине стало шоком для немецкой экономики

экономика

Фото: depositphotos/mikdam

Обострение ситуации на Украине стало шоком для экономики Германии, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.

"Пока что мы испытали такой спад в промышленности только во время финансового кризиса и первого карантина в 2020 году", – приводятся в статье слова гендиректора Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Мартина Ванслебена.

В материале приводятся итоги исследования Немецкой торгово-промышленной палаты. Согласно результатам исследования, на фоне украинского кризиса треть предприятий ожидает скорого ухудшения ситуации в экономике и лишь 19% рассчитывают на положительные изменения.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна. Он подтвердил информацию о том, что ведутся переговоры с Москвой, Киевом и другими столицами по этому вопросу.

До этого Антонов заявил, что Соединенные Штаты, утверждая, что кризис продовольственного снабжения происходит из-за действий России в акватории Азовского и Черного морей, сознательно переворачивают все с ног на голову. Антонов подчеркнул, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией, сложившейся на международных продовольственных рынках, и будет добросовестно исполнять свои обязательства по экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что следует обратить внимание на весь комплекс причин, вызвавших нынешний продовольственный кризис.

Дипломат подчеркнул, что призыв ООН открыть доступ к портам на Украине необходимо рассматривать комплексно и двусторонне.

Путин назвал экономическим самоубийством политику стран Европы в сфере энергетики

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать