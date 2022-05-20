Эксперт заявил, что обострение ситуации на Украине стало шоком для немецкой экономики

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Обострение ситуации на Украине стало шоком для экономики Германии, говорится в статье немецкой газеты Handelsblatt.
"Пока что мы испытали такой спад в промышленности только во время финансового кризиса и первого карантина в 2020 году", – приводятся в статье слова гендиректора Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Мартина Ванслебена.
В материале приводятся итоги исследования Немецкой торгово-промышленной палаты. Согласно результатам исследования, на фоне украинского кризиса треть предприятий ожидает скорого ухудшения ситуации в экономике и лишь 19% рассчитывают на положительные изменения.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна. Он подтвердил информацию о том, что ведутся переговоры с Москвой, Киевом и другими столицами по этому вопросу.
До этого Антонов заявил, что Соединенные Штаты, утверждая, что кризис продовольственного снабжения происходит из-за действий России в акватории Азовского и Черного морей, сознательно переворачивают все с ног на голову. Антонов подчеркнул, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией, сложившейся на международных продовольственных рынках, и будет добросовестно исполнять свои обязательства по экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений.
В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что следует обратить внимание на весь комплекс причин, вызвавших нынешний продовольственный кризис.
Дипломат подчеркнул, что призыв ООН открыть доступ к портам на Украине необходимо рассматривать комплексно и двусторонне.
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