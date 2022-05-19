В МИД РФ отреагировали на призыв ООН открыть доступ к портам на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что следует обратить внимание на весь комплекс причин, вызвавших нынешний продовольственный кризис.

"В первую очередь это санкции, которые введены против России со стороны США и Европейского союза, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи", – приводит слова Руденко ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что призыв призыв ООН открыть доступ к портам на Украине необходимо рассматривать комплексно и двусторонне.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил Владимира Путина открыть морские порты Украины для вывоза зерна.

По оценке ООН, на 1 мая в украинских портах было заблокировано 4,5 миллиарда тонн зерновых. По его словам, неоткрытие портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что повлечет голод и дестабилизацию государств, а также массовую миграцию.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз окажет Украине помощь в опустошении ее хранилищ зерна для освобождения места под новый урожай. Он добавил, что для вывоза рассматриваются все пути.

