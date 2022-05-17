Песков оценил идею смягчения санкций за проход судов с зерном с Украины

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Порты на Украине заминированы, что является опасным для судоходства. Комментируя вопрос смягчения санкций в ответ на пропуск судов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ограничения вводила не Москва, поэтому этим вопросом должны заняться США и европейские страны.

"Это очень сложная операция, но пока опасность (представляет. – Прим. ред.) для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, где навигация весьма и весьма высокая", – цитирует Пескова РИА Новости.

Он подтвердил, что это обсуждалось на встрече президента с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Тогда он сказал, что введенные против поставщиков российских удобрений ограничения чреваты опасностями для мирового продовольствия.

Песков же подчеркнул, что ситуация действительно складывается непростая, однако это не вина России.

"Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены вот эти вот санкции, которые бумерангом бьют по всему миру", – пояснил представитель Кремля.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники написала, что Антониу Гутерриш пытается договориться о смягчении антироссийских санкций для возобновления экспорта зерна с Украины. По данным СМИ, он обратился к Москве с тем, чтобы та не препятствовала вывозу зерна из украинских портов. Взамен он пообещал решить вопрос с санкциями.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

