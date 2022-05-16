Генсек ООН ищет пути смягчения санкций против РФ в обмен на экспорт зерна из Украины – СМИ

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пытается договориться о смягчении антироссийских санкций для возобновления экспорта зерна из Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что генсек ООН якобы обратился к Москве с тем, чтобы та не препятствовала вывозу зерна из украинских портов. В замен он пообещал решить вопрос с санкциями. По данным источников, к переговорам привлечена в том числе Турция. Она якобы займется разминированием Черного моря в случае достижения соглашения, а также регулирование морского трафика.

Ранее Гутерриш также выступил с предложением создать контактную группу с участием представителей Москвы, Киева и самой организации для формированию гумкоридоров в зоне российской спецоперации. Он объяснил это тем, что создаваемые в настоящее время коридоры зачастую не работают на практике.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

