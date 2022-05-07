СБ ООН принял заявление председателя по Украине впервые с начала конфликта

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Совет Безопасности ООН на заседании принял заявление председателя по ситуации на Украине впервые после начала специальной операции. Отмечается, что председателем СБ ООН в мае являются США.

В частности, в заявлении выражается поддержка усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по урегулированию украинского кризиса.

"Сегодня впервые Совет Безопасности единым голосом высказался за мир на Украине. Как я часто говорил, мир должен объединиться для того, чтобы заставить замолчать орудия и поддержать ценности Устава ООН", – цитирует ТАСС сообщение, распространенное офисом главы ООН.

Ранее постпред РФ при ООН заявлял, что Запад давно готовился к экономической войне против России. Помимо санкций, отъема частной собственности у российских граждан, которые не имеют никакого отношения к специальной военной операции, также были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов.

До этого Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном собрании РФ заявил, что планы западных государств по экономическому удушению России провалились. Путин подчеркнул, что из года в год они превращали соседнюю Украину в анти-Россию. По словам Путина, Запад хотел перенести проблемы прошлого в нынешнюю жизнь, загнать Россию в медвежий угол, но не достиг цели.

