Небензя заявил, что Запад давно готовился к экономической войне против России

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Ситуация на Украине позволила Западу запустить давно подготовленный маховик экономических репрессий против России. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Если и говорить о мировой войне, то она, несомненно, сегодня ведется в экономической области", – приводит ТАСС слова Небензя.

Как отметил поспред, помимо санкций, отъема частной собственности у российских граждан, которые не имеют никакого отношения к специальной военной операции, также были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 млрд долларов.

Ранее Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном собрании РФ заявил, что планы западных государств по экономическому удушению России провалились.

"Западные страны взялись за массированную подготовку экономической войны против России – шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда просто без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения", – сказал президент.

Вместе с тем недруги России форсировали изготовление нового геополитического оружия. Путин подчеркнул, что из года в год они превращали соседнюю Украину в анти-Россию. По словам Путина, Запад хотел перенести проблемы прошлого в нынешнюю жизнь, загнать Россию в медвежий угол, но не достиг цели.

