Генсек ООН заявил, что из Мариуполя были эвакуированы около 500 человек

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ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) в ходе совместной операции эвакуировали из Мариуполя около 500 человек. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"В ходе совместной операции ООН и МККК два конвоя по безопасным коридорам успешно эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь", из Мариуполя и прилегающих территорий", – написал Гутерреш.

Он не уточнил, к какому периоду времени относятся представленные данные.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали". Он будет работать с 08:00 до 18:00. Уточнялось, что на этот период российские военные и формирования ДНР будут в одностороннем порядке прекращать любые боевые действия. Все подразделения отведут на безопасное расстояние. Мирным гражданам обеспечат выход в любых выбранных ими направлениях: как на территорию РФ, так и в районы, подконтрольные киевским властям.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.