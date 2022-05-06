Spiegel удалил видео с рассказом эвакуированных с "Азовстали" – СМИ

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Немецкое онлайн-издание Spiegel удалило видео с показаниями эвакуированной российскими военными с завода "Азовсталь" гражданки Украины Натальи Усмановой, сообщает Junge Welt.
В издании заявили, что опубликованный материал содержал в себе несоответствия. При этом там не уточнили, о каких именно несоответствиях идет речь. На месте видео разместили фотографию Усмановой у автобуса, на котором эвакуировали мирных жителей в село Безыменное.
На удаленном трехминутном видео под названием "Я думал, что я не выживу" женщина рассказывала об интенсивности обстрелов и тяжелых условиях пребывания в бункере.
Однако, по информации РИА Новости, Усманова при общении с журналистами рассказывала, что боевики "Азова" не сообщали об открытии гуманитарных коридоров, а люди узнавали об этом из радиоэфира. Помимо этого, по ее словам, военные не выпускали тех, кто хотел уйти сам.
Вооруженные силы РФ 5 и 6 мая открыли гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали". Еще один будет открыт 7 мая с 08:00 до 18:00. На этот период российские военные и формирования ДНР будут в одностороннем порядке прекращать любые боевые действия.
По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, оставшиеся украинские боевики, находящиеся на территории "Азовстали", надежно блокированы. Министр отметил, что неоднократные предложения выпустить мирное население и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения были проигнорированы националистами.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Кремле заявили, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь"
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