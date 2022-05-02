В МО РФ сообщили об эвакуации 101 человека с "Азовстали" на Украине

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За два дня с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали 101 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным министерства, 30 апреля с территории завода вышел 21 человек, еще 25 человек эвакуировали из близлежащих домов. Все они решили добровольно остаться в ДНР.

"Во второй день операции, 1 мая, с территории завода были вызволены еще 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, которым был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что 11 человек также решили остаться в ДНР. При этом на подконтрольную территорию Киеву выехали 69 человек, которых передали представителям ООН и Международному комитету Красного Креста. По данным ведомства, они выехали в направлении Запорожья.

"Вооруженными Силами Российской Федерации обеспечивается безопасность следования гуманитарной колонны с гражданскими лицами, эвакуированными с территории завода "Азовсталь", на подконтрольную киевскому режиму территорию", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ сбили истребитель МиГ-29 в районе Славянска. Кроме того, ПВО сбили две тактические ракеты "Точка-У" в районе села Петровское в ЛНР и 10 беспилотников в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, в ДНР и в районе Луганска.

