Минобороны сообщило о сбитом в районе Славянска украинском истребителе МиГ-29

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные в воздушном бою в районе Славянска сбили украинский истребитель МиГ-29, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Также силы противовоздушной обороны сбили две тактические ракеты "Точка-У" в районе села Петровское в ЛНР и 10 беспилотников в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, в ДНР и в районе Луганска.

Ранее сообщалось, что 149 украинских самолетов уничтожены с начала специальной военной операции. Также уничтожены 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2 756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1 234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 563 единицы специальной военной автомобильной техники.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены 38 военных объектов вооруженных сил Украины. В их числе 4 пункта управления, а также 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, были поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.