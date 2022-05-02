За сутки ВС РФ поразили 38 военных объектов Украины – МО РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Почти 150 украинских самолетов уничтожены с начала специальной военной операции. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники", – сказал Конашенков.
Он добавил, что за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены 38 военных объектов вооруженных сил Украины. В их числе 4 пункта управления, а также 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, были поражены 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка.
"Также уничтожены зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки", – уточнил генерал.
В свою очередь, артиллерийские подразделения ВС РФ поразили 26 пунктов управления, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии. Нанесли удары и по 78 опорным пунктам ВСУ.
"Уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ", – подчеркнул официальный представитель Минобороны России.
Тем временем, оперативно-тактическая авиация РФ уничтожила до 160 украинских военных, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червоное Запорожской области.
Ранее в военном ведомстве сообщали, что за сутки были уничтожены 24 пункта управления сил Украины, а также до 200 человек личного состава ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и до 20 единиц военной техники.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ПВО России уничтожила два украинских бомбардировщика Су-24М и две ракеты "Точка-У"
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