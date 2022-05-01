Националисты обстреляли детсад и школу в Херсонской области – МО РФ

05:07
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Подразделения ВСУ обстреляли школу и детский сад в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей. Под обстрел попали населенные пункты Киселевка и Широкая Балка.
"Огонь украинские националисты вели по сугубо гражданским объектам. Артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад в населенном пункте Киселевка", – говорится в сообщении.
На окраине населенного пункта Широкая Балка огонь из артиллерии целенаправленно велся по кладбищу, где находились люди, уточнили в Минобороны РФ.
"Зданиям школы, детского сада и частным домам причинен серьезный ущерб. Из-за последствий обстрела со стороны ВСУ жители этих поселков частично лишены электроснабжения", – сообщили в МО РФ.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими военными больницы в Харьковской области.
По данным ведомства, в населенном пункте Липцы снаряд попал в центр развития ребенка, где в тот момент находились дети.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Авиация России уничтожила более 200 националистов и 23 единиц техники ВСУ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: