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Происшествия

05:07

Националисты обстреляли детсад и школу в Херсонской области – МО РФ

происшествия

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Подразделения ВСУ обстреляли школу и детский сад в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей. Под обстрел попали населенные пункты Киселевка и Широкая Балка.

"Огонь украинские националисты вели по сугубо гражданским объектам. Артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад в населенном пункте Киселевка", – говорится в сообщении.

На окраине населенного пункта Широкая Балка огонь из артиллерии целенаправленно велся по кладбищу, где находились люди, уточнили в Минобороны РФ.

"Зданиям школы, детского сада и частным домам причинен серьезный ущерб. Из-за последствий обстрела со стороны ВСУ жители этих поселков частично лишены электроснабжения", – сообщили в МО РФ.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими военными больницы в Харьковской области.

По данным ведомства, в населенном пункте Липцы снаряд попал в центр развития ребенка, где в тот момент находились дети.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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