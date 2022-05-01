Украина поставляет Европе зерно в обмен на оружие – Минобороны РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Власти Украины направили в Румынию 20 миллионов тонн зерновых и сельскохозяйственных животных, за это Киев получил оружие и боеприпасы, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его данным, массовый вывоз зерна, кукурузы, масляных культур и животных проходит в ежедневном режиме. Транспортировку осуществляют железнодорожным и автомобильным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю.

"Обратным маршрутом в обмен на указанную сельскохозяйственную продукцию на Украину завозят иностранное оружие", – сказал Мизинцев.

Он отметил, что все это происходит при остром дефиците продуктов питания для украинского населения, а также отсутствии зерновых культур в большинстве регионов для проведения посевной кампании.

Генерал-майор также сообщил, что с начала марта Россия доставила на Украину более 16,5 тысячи тонн гуманитарной помощи для мирных граждан. Только за прошедшие сутки было проведено восемь гуманитарных акций в ДНР и Запорожской области, в ходе которых гражданам передали 316,8 тонны гумпомощи.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину. По мнению дипломата, страны альянса делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

