Экономист объяснил, как ленд-лиз США скажется на экономике Украины

Конгрессмены США одобрили законопроект, согласно которому Украине начнут поставлять оружие по ленд-лизу. Это программа, по которой Штаты в годы Второй мировой войны сдавали в аренду союзникам или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение. Разбираемся, почему Вашингтон решил оказать Киеву небезвозмездную помощь и как это скажется на украинской экономике.



Поддержка взаймы

По одобренному американскими конгрессменами законопроекту президент США в 2022 и 2023 годах сможет давать администрации страны указание предоставлять во временное пользование военную технику и имущество Украине или правительствам стран Восточной Европы, которые якобы пострадали от проводимой Россией спецоперации. Также по документу не позднее чем через 60 дней после его принятия глава Белого дома обязан создать ускоренные механизмы поставок вооружений.



Во время Второй мировой войны США с марта 1941 по август 1945 года передали союзникам вооружений по ленд-лизу на более чем 50 миллиардов долларов. Из этой суммы примерно 11 миллиардов долларов получил СССР. Взаймы американцы давали боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, а также стратегически важное сырье. Полностью Москва рассчиталась по ленд-лизу только в 2006 году.



Кроме того, Джо Байден запросил у конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов на поддержку Украины. Из них чуть более 20 миллиардов должны пойти на военную помощь, 8,5 миллиарда – на экономические нужды Киева и еще 3 миллиарда – на гуманитарные расходы, рассказали в Белом доме. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что оборонное ведомство не считает запрос Байдена попыткой обострить конфликт на Украине.

При этом, комментируя инициативу президента США, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призналась, что администрация практически полностью израсходовала выделенные на военную поддержку Киеву деньги.

"Как вы знаете, у нас было 3,5 миллиарда долларов для помощи на цели обеспечения безопасности. Из них осталось около 250 миллионов долларов. Конечно, мы будем работать над ускорением и предоставлением этого украинцам, но для того, чтобы продолжать помогать им, помогать обеспечивать наличие у них необходимого оружия, <...> нужно срочно продвигаться вперед с этим финансированием", – сказала Джен Псаки.

Ранее Россия направила США ноту с требованием перестать поставлять Киеву оружие. По мнению посла РФ в Штатах Анатолия Антонова, подобные действия не ведут к дипломатическому разрешению конфликта на Украине.

Киев не рассчитается?

Законопроект о ленд-лизе для Украины прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подобные действия осложняют российско-украинские переговоры.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект.

Ситуация угрожает безопасности континента, предупредил Песков. "Сама по себе тенденция по накачиванию вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями, Украины и других стран – это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность", – заявил представитель Кремля.

Все предоставленные Украине средства в итоге придется возвращать, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов. По его словам, прощать потраченные деньги Киеву никто не собирается.

"Большую часть кредитов, которые они получат, в итоге придется выплатить. Независимо от того, как будет складываться политическая ситуация вокруг Украины. Отдавать их будет не только нынешняя власть. Скорее, это кредит, по которому заплатят будущие поколения", – обозначил перспективы эксперт.

Кроме того, за счет ленд-лиза США смогут заработать на текущем конфликте, добавил экономист. "Для них это работающая экономика. Акции компаний, которые производят вооружение, на пике роста. Это рабочие места, дополнительные доходы. Они зарабатывают на этом", – заметил он.

С огромными тратами на помощь Украине Джо Байден идет ва-банк в отношении России, сказал в беседе с Москвой 24 директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Ставки в противостоянии Москвы и Вашингтона высоки, и в США прямо говорят о том, что они не могут проиграть.

"Падение рейтингов Байдена началось с вывода войск США из Афганистана. Он решился на это, но все выполнили так, что американское общество было шокировано. Поражение на Украине для администрации Байдена будет равносильно полному провалу. И тогда их съедят с потрохами. Поэтому ставки для них высоки", – указал эксперт.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Представьте, если наступит полный провал США на Украине. Это уже вопрос не только Киева и НАТО, не только пересмотр всей международной ситуации. Это повлечет за собой потерю престижа США и большой провал американской политики.

С учетом того, что за время своего президентства Байден не достиг никаких позитивных изменений в США, поражение на Украине станет крахом его администрации и бесславным завершением политической карьеры, резюмировал Рогулев.

