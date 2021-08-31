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Политика

31 августа, 23:19

Байден назвал уход США и Афганистана завершением эры попыток переустройства других стран

политика за рубежом

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Уход Соединенных Штатов из Афганистана является завершением эры попыток переустройства других государств силовым путем. Об этом во вторник, 31 августа, заявил американский лидер Джо Байден.

"Решение об Афганистане – не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран", – приводит его слова РИА Новости.

Он также признал, что просчитался, надеясь, что правительственный войска Афганистана продержатся против талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) до завершения вывода войск США. При этом, отметил Байден, Вашингтон был готов к коллапсу правительства.

"Мы были готовы, когда силы безопасности Афганистана после 20 лет борьбы за страну, потерь тысяч своих, не продержались столько, сколько все ожидали", – добавил он.

Президент США также сообщил, что во время эвакуации из Афганистана погибли 13 американских военных и 20 получили ранения.

Он отметил, что сейчас единственный интерес Вашингтона в Афганистане – не допустить превращения страны в плацдарм для террористических атак против США.

В понедельник, 30 августа, Соединенные Штаты заявили об окончательном завершении вывода войск из Афганистана. Позже представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей. При этом он подчеркнул, что талибы хотят хороших отношений с Вашингтоном.

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