Талибы заявили о поражении США в Афганистане

10:16
Фото: Khwaja Tawfiq Sediqi/AP/TAСС
Представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение в Афганистане. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По его словам, американцы не достигли своих целей.
"Афганистан получил независимость после того, как американские войска покинули страну", – заявил Муджахид.
При этом он подчеркнул, что "Талибан" хочет хороших отношений с США.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отвод американских войск из Афганистана является капитуляцией. Он выразил мнение, что армию США "сдают врагу", поскольку в Афганистане были оставлены здание посольства, военные базы и оборудование на 83 миллиарда долларов.
В апреле текущего года американский лидер Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого талибы ускорили наступление на ряде направлений, а 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.
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