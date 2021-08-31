Талибы заявили о поражении США в Афганистане

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Представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение в Афганистане. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По его словам, американцы не достигли своих целей.

"Афганистан получил независимость после того, как американские войска покинули страну", – заявил Муджахид.

При этом он подчеркнул, что "Талибан" хочет хороших отношений с США.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отвод американских войск из Афганистана является капитуляцией. Он выразил мнение, что армию США "сдают врагу", поскольку в Афганистане были оставлены здание посольства, военные базы и оборудование на 83 миллиарда долларов.

В апреле текущего года американский лидер Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого талибы ускорили наступление на ряде направлений, а 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

