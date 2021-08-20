Путин выступил против размещения войск США в странах Центральной Азии – СМИ

Фото: kremlin.ru
Во время июльского саммита в Женеве президент России Владимир Путин выступил против размещения американских войск в странах Центральной Азии. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на The Wall Street Journal (WSJ).
Сообщается, что администрация Байдена намеревалась разместить беспилотные летательные аппараты и другие силы по борьбе с терроризмом в странах, которые граничат с Афганистаном и не имеют выхода к морю. Беседа с российским президентом усложнила ситуацию для властей США, поскольку отказ Путина свидетельствует о решительном настрое Москвы сохранить свое влияние в Центральной Азии.
"В России не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда", – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл.
Отмечается, что без доступа к странам Центральной Азии, таким как Киргизия, Узбекистан или Таджикистан, американским властям придется полагаться на свои базы в Катаре и других странах Персидского залива.
По словам высокопоставленного военного чиновника США, время полета из этих государств в Афганистан настолько долгое, что американский беспилотник может потратить более 60% времени просто на то, чтобы добраться до Афганистана и обратно на базу в Аль-Удейде в Катаре.
В СМИ отмечают, что во время встречи с Байденом Владимир Путин заявил, что Москва выступает против какого-либо военного присутствия США в регионе Центральной Азии. Президент РФ напомнил, что с таким развитием ситуации также не согласится Китай.
В апреле текущего года Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она длилась 20 лет и стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Ситуация обострилась 15 августа, когда радикальное движение "Талибан" (запрещено на территории России), объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана.
Накануне Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры государств обсудили ситуацию в Афганистане, выразив готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и "Группы двадцати", содействовать установлению мира в Афганистане.
Байден заявил о достижении целей США в Афганистане
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