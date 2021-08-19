Путин и Макрон провели телефонный разговор – Кремль

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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе беседы руководители государств обсудили ситуацию в Афганистане после прихода к власти движения "Талибан". Уточняется, что лидеры выразили готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и "Группы двадцати", содействовать установлению мира в Афганистане.

Напомним, ситуация в Афганистане особенно обострилась, когда 15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

Также Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном выразил обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на юго-востоке Украины.

"Проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования внутриукраинского кризиса. Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на юго-востоке Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы политики высказались за продолжение переговоров по иранской ядерной сделке.

"Лидеры высказались в пользу продолжения переговоров о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий, который является весомым фактором в деле ядерного нераспространения", – уточняется в сообщении пресс-службы.

Ранее Владимир Путин позвонил премьеру Италии Марио Драги, обе стороны высказались за объединение усилий для недопущения гуманитарной катастрофы в Афганистане. Отмечается, что лидеры также высказались за консолидацию усилий, в том числе в рамках G20, для установления в Афганистане мира и стабильности.