Зеленский вновь поднял вопрос о встрече с Путиным

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным могут стать выходом из сложившейся ситуации с освобождением украинских заключенных в РФ.
"К сожалению, он заторможен полностью. На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время "Крымской платформы", – сказал Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовало издание "Украинская правда".
Зеленский подчеркнул, что вопрос заключенных поднимает со всеми лидерами в любом формате встреч. Также он призвал всех глав государств, которые поддерживают украинские власти в вопросе Крыма, активно работать и давить на Москву.
Ранее украинский генерал Геннадий Москаль сообщил, что Владимир Зеленский не решится на встречу с Владимиром Путиным и не поедет в Москву, поскольку боится его.
Москаль уверен, что Зеленский может также не решиться на встречу с российским лидером не только в России, но и в других местах.
В середине июня Зеленский на русском языке обратился к Путину. Он заявил, что встреча двух лидеров неизбежна и что на ней он готов обсуждать только конфликт в Донбассе.
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