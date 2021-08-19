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Политика

15:05

Зеленский вновь поднял вопрос о встрече с Путиным

политика

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным могут стать выходом из сложившейся ситуации с освобождением украинских заключенных в РФ.

"К сожалению, он заторможен полностью. На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время "Крымской платформы", – сказал Зеленский в интервью украинским журналистам, которое опубликовало издание "Украинская правда".

Зеленский подчеркнул, что вопрос заключенных поднимает со всеми лидерами в любом формате встреч. Также он призвал всех глав государств, которые поддерживают украинские власти в вопросе Крыма, активно работать и давить на Москву.

Ранее украинский генерал Геннадий Москаль сообщил, что Владимир Зеленский не решится на встречу с Владимиром Путиным и не поедет в Москву, поскольку боится его.

Москаль уверен, что Зеленский может также не решиться на встречу с российским лидером не только в России, но и в других местах.

В середине июня Зеленский на русском языке обратился к Путину. Он заявил, что встреча двух лидеров неизбежна и что на ней он готов обсуждать только конфликт в Донбассе.

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