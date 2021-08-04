Бывший премьер-министр Украины назвал Зеленского "страшной ошибкой"

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Фото: depositphotos/palinchak
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал президента Владимира Зеленского страшной ошибкой для страны. Он также усомнился в его интеллектуальных способностях.
"Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? <...> Послушайте его хотя бы две минуты непредвзято. <...> Это страшная ошибка для Украины", – сказал Азаров в эфире телеканала NewsOne.
По его мнению, в стране также отсутствует политическая элита. В пример он привел ситуацию с лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, которого, по мнению Азарова, преследуют незаконно. Он отметил, что такие действия судей и прокуроров являются "страшными для системы правосудия".
"Я не хочу обижать, конечно, людей, но все-таки хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности", – добавил Азаров.
В феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых граждане России, Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
В мае Киевский суд отказал прокуратуре в аресте главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и назначил круглосуточный домашний. Медведчука обвинили в госизмене и обязали сдать загранпаспорт, а также носить электронный браслет.
Позже Печерский районный суд Киева продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.
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