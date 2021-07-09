Суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 сентября

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Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука до 7 сентября.

Защита Медведчука настаивала на отводе, обвиняя судью в предвзятости, однако заявление было отклонено.

"Суд постановил ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста относительно подозреваемого Медведчука удовлетворить, продлить срок до 7 сентября 2021 года включительно", – постановил судья, транслировал заседание канал "Первый Независимый".

Политик не имеет права покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя или суда. Также он должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Ранее Киевский суд отказал прокуратуре в аресте главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука. Вместо этого судья назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.

До этого Херсонский городской суд наложил арест на яхту Медведчука. Как говорилось в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ), причиной ареста стало нарушение порядка въезда в порты временно аннексированного Крыма.

Владимир Путин прокомментировал домашний арест Виктора Медведчука. Российский лидер предположил, что всех на Украине, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности.