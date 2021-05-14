Путин заявил, что Украину превращают в антипод РФ

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что Украину пытаются превратить в антипод России. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства также добавил, что Запад оказывает поддержку начавшейся на Украине зачистке политического поля.
"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", – уточнил Владимир Путин.
По его словам, на Украине в настоящее время закрываются СМИ.
"И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, что поддерживают решения подобного рода", – резюмировал президент РФ.
Ранее он заявил, что Россия будет своевременно реагировать на угрозы, которые создаются для государства из-за ситуации на Украине.
Он отметил, что на данный момент на Украине происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Кроме того, власти принимают явно политические и избирательные решения.
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