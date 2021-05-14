Путин прокомментировал домашний арест Медведчука

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Владимир Путин прокомментировал домашний арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер предположил, что всех на Украине, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности.

Ранее Киевский суд отказал прокуратуре в аресте главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука. Вместо этого судья назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.

До этого Херсонский городской суд наложил арест на яхту Медведчука. Как говорилось в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ), причиной ареста стало нарушение порядка въезда в порты временно аннексированного Крыма.