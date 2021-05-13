Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест

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Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
Киевский суд отказал прокуратуре в аресте главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и назначил круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно. Об этом сообщает РИА Новости.
"Следственный судья постановил относительно ходатайства… о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Виктора Медведчука отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать место его проживания… сроком до 9 июля 2021 года включительно", – заявили в суде.
Кроме того, Медведчука обязали сдать загранпаспорт, а также носить электронный браслет. После решения суда о домашнем аресте подсудимый заявил, что принимать решение о дальнейших действиях будет вместе с адвокатами.
Главу ОПЗЖ обвинили в госизмене.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых граждане России, Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Ранее Херсонский городской суд наложил арест на яхту Медведчука. Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ), причиной ареста стало нарушение порядка въезда "в порты временно аннексированного Крыма".
Отмечается, что правоохранители проводят расследование по статьям "Госизмена" и "Финансирование действий, совершенных с целью свержения конституционного строя".
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