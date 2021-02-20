Зеленский ввел в действие санкции против Медведчука и других лиц

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых граждане России, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры – санкции", – говорится в указе Зеленского.

Также в дополнении к документу приводится список юридических и физических лиц, к которым применяются санкции.

Как сообщалось, в пятницу СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых пять россиян и трое граждан Украины. В санкционный список в том числе попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

В начале февраля на Украине ограничили деятельность сразу нескольких каналов в связи с обвинениями в пророссийской пропаганде. Соответствующий указ подписал Зеленский. Согласно этому документу, на пять лет была запрещена работа каналов телерадиокомпании "112 Украина" и телеканала NewsOne.