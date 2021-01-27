Кабмин Украины ввел санкции против 13 российских авиакомпаний

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Кабмин Украины ввел на три года санкции против российских компаний в сфере авиации из-за полетов в Крым, который Киев считает своей территорией. Об этом сообщается в Telegram-канале депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

"Украина ввела санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков из-за осуществления полетов в пределах запретной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым", – написал парламентарий.

Гончаренко уточнил, что в санкционный список попали 13 российских компаний.

Ранее правительство РФ расширило санкции в отношении Украины. Известно, что в документ попали 849 имен.