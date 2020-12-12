Кабмин РФ расширил санкционный список в отношении Украины

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Правительство России приняло решение расширить санкционный список в отношении Украины. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что в документ попали 849 имен, которые подпали под персональные санкции против Украины.

"Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 "О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года №592" <...> изменения, изложив его в редакции, согласно приложению", – утверждается в документе.

Отмечается, что список с ноября 2018 года увеличился на 527 фамилий – с 322 до 849.

Документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 7 декабря. Он вступил в силу со дня опубликования – 11 декабря.

22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Украины. Российскому правительству было поручено составить перечни физических и юридических лиц, против которых введутся специальные экономические меры.