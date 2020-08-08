Захарова объяснила, почему Киев "не понимает" Минские соглашения

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "непонимание" Киевом минских соглашений говорит о нежелании Украины урегулировать вопрос по Донбассу.

Заявление Захарова сделала во время выступления на всероссийском образовательном форуме "Территория смыслов 2020".

"Спустя пять лет после выработки минских договоренностей и пять лет их пытались реализовывать, они знаете что сказали? "А мы не понимаем, что там написано". Так всегда бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: "Что-то я не понимаю что там написано. Было бы неплохо, если бы нам заново объяснили". О чем это говорит? О том, что они не хотят решать этот свой вопрос", – цитирует РИА Новости Захарову.

Она также отметила, что Россия, как страна, участвовавшая в выработке минских договоренностей, "готова идти дальше".

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинской стороне необходимо разобраться в значении Минских соглашений.

Ранее Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Лидеры государств обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса. Они позитивно оценили согласование Контактной группой дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.