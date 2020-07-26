ДНР и ЛНР заявили о переходе к бессрочному прекращению огня

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Режим полного и бессрочного прекращения огня вводится в ДНР и ЛНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления их представителей.

С данным сообщением выступили главы Народных милиций самопровозглашенных республик Денис Синенков и Ян Лещенко.

Режим тишины вводится в соответствии с решениями, принятыми на переговорах контактной группы в Минске. Режим прекращения огня подразумевает прекращение наступательных и диверсионных действий и запрет на размещение вооруженных сил в населенных пунктах. Кроме того, режимом тишины предусмотрена дисциплинарная ответственность за его нарушение.

Ранее парламент Украины назначил на 25 октября местные выборы по регионам. Однако в Донецкой и Луганской областях они не запланированы. В Раде сообщили, что голосование в них возможно только после вывода оттуда всех вооруженных формирований, а также передачи контроля над украинско-российской границей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данное решение, назвала его фактическим выходом из Минских соглашений. В связи с этим она призвала Германию и Францию оценить данную ситуацию как участников переговоров "нормандского формата".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его настораживает оценка Киевом Минских соглашений. На Украине считают, что их необходимо заменить. Песков считает, что такие настроения могут отбросить ситуацию от момента урегулирования ситуации в стране.