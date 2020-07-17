Песков прокомментировал отказ Киева от минских соглашений

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Отказ Киева от выполнения минских соглашений отдаляет возможный процесс урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль настораживает оценка Киевом минского комплекса мер. Кроме этого, на Украине считают, что минские соглашения необходимо заменить, передает РИА Новости.

"Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине, потому что де-факто, например, даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных республик", – отметил пресс-секретарь.

Песков добавил, что в Киеве не готовы общаться с такими республиками, а это делает невозможным выработку нового документа. Обстоятельства оставляют желать лучшего, заключил он.

Ранее Песков заявил о непричастности России к хакерским атакам в Великобритании. Обвинения пресс-секретарь назвал голословными.