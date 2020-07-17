Песков заявил о непричастности России к хакерским атакам в Великобритании

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Россия не причастна к кибератакам на исследовательские центры Великобритании, сообщает ТАСС. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия сама неоднократно сталкивалась со взломами компьютерных баз.
"Мы не знаем, кто что пытался взламывать в Великобритании, но Россия точно не имеет к этому никакого отношения. Мы сами все время сталкиваемся с попытками совершения киберпреступлений в отношении наших компьютерных баз, наших ведомств. Наши ведомства постоянно отражают эти атаки, это общая проблема. Но мы категорически не согласны с голословными обвинениями в наш адрес", – высказался Песков.
Кроме этого, пресс-секретарь отметил, что российские спецслужбы не связаны с хакерской группой Cozy bear.
Ранее Песков заявил, что у России и США никогда не было близких отношений и сейчас повода для "медового месяца" нет.
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