Песков заявил о непричастности России к хакерским атакам в Великобритании

Фото: depositphotos/dedivan1923

Россия не причастна к кибератакам на исследовательские центры Великобритании, сообщает ТАСС. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия сама неоднократно сталкивалась со взломами компьютерных баз.

"Мы не знаем, кто что пытался взламывать в Великобритании, но Россия точно не имеет к этому никакого отношения. Мы сами все время сталкиваемся с попытками совершения киберпреступлений в отношении наших компьютерных баз, наших ведомств. Наши ведомства постоянно отражают эти атаки, это общая проблема. Но мы категорически не согласны с голословными обвинениями в наш адрес", – высказался Песков.

Кроме этого, пресс-секретарь отметил, что российские спецслужбы не связаны с хакерской группой Cozy bear.

Ранее Песков заявил, что у России и США никогда не было близких отношений и сейчас повода для "медового месяца" нет.