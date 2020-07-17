Песков рассказал, что ему "подфартило" стать пресс-секретарем президента РФ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ему "подфартило" в карьере. Об этом представитель Владимира Путина сообщил в интервью "Авторадио".
"То, что мне подфартило в жизни, – это то, что я оказался пресс-секретарем Путина", – поделился представитель Кремля.
Песков считает, что стать пресс-секретарем, с его точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире – большая удача в жизни. По его словам, находясь на этом посту, есть возможность ощущать себя в гуще процессов.
Ко всему прочему, Песков заметил, что для него на посту пресс-секретаря, как и на прежних должностях, нет понятия творческой свободы. "Посольская жизнь, которую я начал в Советском Союзе, наверное, характеризуется еще меньшей свободой, чем работа в администрации президента", – подчеркнул он.
Обсуждая госслужбу, Песков пояснил, что в народе слово "бюрократ" постепенно стало использоваться с негативным оттенком. "Это не так, это государственный служащий, который работает на государство", – объясняет представитель Кремля.
Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин очень конкретно ведет переговоры. "И если он что-то обещает, он это делает незамедлительно", – подчеркивает пресс-секретарь российского лидера.
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