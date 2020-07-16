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Владимир Путин перенес рабочую поездку в Крым с 16 на 20 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник, рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

По его словам, вместо поездки глава государства назначил на 16 июля первое совещание по предстоящему бюджетному процессу.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин пока не собирается в отпуск, он продолжает работать. Песков добавил, что и сам пока не планирует отдыхать от работы.