В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на отпуск

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Владимир Путин пока не собирается в отпуск, он продолжает работать. Планами главы государства поделился его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Мне пока ничего известно об отпуске президента, пока рабочие планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу достаточно насыщенные", – заявил пресс-секретарь президента РФ.
При этом Песков добавил, что сам пока не планирует отдыхать от работы. "Что касается меня лично, тоже пока планов не строил, если будет возможность, обязательно уйду в отпуск – в отпуск надо ходить", – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков прокомментировал слова Путина о поиске чиновниками его преемника. До этого российский президент предложил не искать того, кто продолжит его деятельность, прямо сейчас, а заниматься своей работой.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства рассказал о своем опыте борьбы с COVID-19. Он подчеркнул, что вся его семья строго соблюдала режим самоизоляции со всеми мерами предосторожности.
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