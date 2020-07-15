В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на отпуск

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин пока не собирается в отпуск, он продолжает работать. Планами главы государства поделился его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мне пока ничего известно об отпуске президента, пока рабочие планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу достаточно насыщенные", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков добавил, что сам пока не планирует отдыхать от работы. "Что касается меня лично, тоже пока планов не строил, если будет возможность, обязательно уйду в отпуск – в отпуск надо ходить", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков прокомментировал слова Путина о поиске чиновниками его преемника. До этого российский президент предложил не искать того, кто продолжит его деятельность, прямо сейчас, а заниматься своей работой.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства рассказал о своем опыте борьбы с COVID-19. Он подчеркнул, что вся его семья строго соблюдала режим самоизоляции со всеми мерами предосторожности.