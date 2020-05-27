Песков рассказал о своем опыте борьбы с COVID-19

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем опыте борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ТАСС.
12 мая стало известно, что тест Пескова на COVID-19 показал положительный результат. По словам пресс-секретаря президента РФ, его первое чувство после выявления болезни – досада.
"Потому что на протяжении последних четырех-пяти недель, а то и больше фактически вся жизнь уже осуществлялась по иному, непривычному сценарию", – пояснил Песков.
Он подчеркнул, что вся его семья строго соблюдала режим самоизоляции со всеми мерами предосторожности. При этом сам Песков был вынужден ходить на работу.
"Она (работа – Прим. Ред.) совсем отдаленно напоминала прежний вид и образ – минимум контактов, регулярные тесты", – сказал пресс-секретарь.
Песков также отметил, что после диагностирования коронавируса кроме досады его посетили и другие мысли.
"Второе – это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию. А третье – это, наверное, чувство страха. Что если это не пойдет по легкому сценарию?", – сообщил Песков.
По его словам, после диагностирования наступил период ограничений. Песков выразил уверенность, что они оказывают решающее влияние в борьбе с COVID-19.
"Любой думающий человек понимает, насколько этот вирус опасен для здоровья и насколько это может быть опасно даже для жизни", – отметил Песков.
Он добавил, что коронавирус принес человечеству бесценный опыт по борьбе с пандемией.
"Теперь мы знаем, как вести себя и что делать в условиях пандемии", – резюмировал Песков.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о лечении от COVID-19. Он пояснил, что до определенного момента у него не было никаких клинических проявлений болезни.
Дмитрий Песков вылечился от коронавируса
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