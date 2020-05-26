Песков пообещал узнать о здоровье Кадырова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, однако пообещал навести справки об этом.

"Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией, не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кадырова доставили в Москву с подозрением на коронавирус. При этом официального подтверждения данной информации обнародовано не было.