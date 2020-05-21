Кадырова доставили в Москву с подозрением на коронавирус – СМИ

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Главу Чечни Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирусную инфекцию доставили на самолете в столицу. Об этом ТАСС рассказал источник в медицинских кругах.

"Рамзана Кадырова доставили на самолете в Москву с подозрением на коронавирус. Сейчас находится под наблюдением врачей", – поделился собеседник. Отмечается, что состояние Рамзана Кадырова стабильное.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее появились сведения, что у шести депутатов Госдумы обнаружили коронавирусную инфекцию. Информацию подтвердила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова. "Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома", – говорила она. При этом у пятерых парламентариев, кроме известных случаев заболевания, обнаружены антитела к COVID-19.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у него обнаружили коронавирус. Представитель Кремля уточнил, что проходит лечение в больнице. Вирус также был подтвержден у его супруги Татьяны Навки.