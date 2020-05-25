Дмитрия Пескова выписали из больницы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вылечился от коронавируса. Его уже выписали из больницы, как передает "Интерфакс".

Свое выздоровление представитель Кремля подтвердил лично. По словам пресс-секретаря, ему потребуется после выписки провести еще две недели в самоизоляции.

О том, что Песков заболел коронавирусом и был госпитализирован, стало известно 12 мая. Вместе с ним заболела и его жена Татьяна Навка. Экс-спортсменку выписали раньше, чем самого Пескова.

Ранее коронавирусом переболел премьер-министр России Михаил Мишустин. Болезнь у него проходила в легкой форме, на время болезни он не выполнял служебные обязанности. Сейчас глава кабмина вернулся к работе.

Как лечатся заболевшие коронавирусом политики



По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 5,2 миллиона случаев заражения, более 337 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 353 427 случаев COVID-19, вылечились 118 798 человек, скончались 3633.

