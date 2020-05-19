Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина с выздоровлением от коронавируса. Свою поддержку главе правительства он выразил на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Путин отметил, что Мишустин теперь полностью может вернуться к исполнению своих обязанностей. В то же время глава государства отметил, что премьер-министр работал и наряду с прохождением курса лечения.
"Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объеме приступить к работе", – сказал Путин.
В свою очередь Мишустин поблагодарил президента за поддержку и добрые слова в свой адрес.
Ранее пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков сообщил, что Мишустин приступил к работе в Доме правительства. После прохождения курса лечения глава кабмина был выписан из больницы. Утром Мишустин провел рабочее совещание с коллегами по видеоконференции.
Мишустин вернулся к обязанностям премьер-министра
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